Gözde Grubu’nda sağlık ve inşaat yatırımlarına devam

GÖZDE Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, pandeminin getirdiği sıkıntılara rağmen grup olarak sağlık ve inşaat sektörlerinde başlattıkları yatırımları sürdürdüklerini söyledi. Kalı, yeni hastane yatırımlarının da müjdesini verdi. Kalı, "Bu dönemde Ege ve İzmir'de sağlık grubu olarak yatırımlarımıza devam ettik. Özel Sağlık Hastanesini İzmir'e kazandırdık. Sağlık grubumuzu yeniden yapılandırdık, Ülke genelindeki hastane sayımız 8 oldu. Bu sayıyı daha da artırma kararı aldık. Zincir hastane oluşturma çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

ÜNİVERSİTE HEDEFİ

Sağlık sektöründeki çalışmalarını bir üst aşamaya geçirip dünyada kabul gören ve tıp alanında bilim adamı yetiştiren bir üniversite kurmak istediğini vurgulayan Op. Dr. Kenan Kalı, "Her öğrencinin dünya bilimini ve teknolojisini yakaladığı bir üniversite olmak istiyoruz. Orta vadede İzmir'e bu yatırımı gerçekleştireceğiz. Yeni hastaneler satın alacağız. İzmir'de ve Ege bölgesinde yeni hastane yatırımlarına devam edeceğiz" diye konuştu. İnşaat tarafında ise Gözde Grubu olarak 7 yeni konut projesini 3 yıl içinde tamamlayacaklarını belirten Kalı, "Bugüne dek 20'nin üzerinde proje ürettik. 17 siteyi yaşama geçirdik. Şu anda 7 yeni projeye başlıyoruz. 3 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Alsancak'ta 2 projemiz var. Bu bölgeyi çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusu olduğunu ve krizlere rağmen büyümeye devam ettiklerini belirten Kenan Kalı, " Artık İzmir merkezliyiz. Bu şehrin geleceğine de inanıyorum. Gençler hiçbir zaman karamsar olmasın. Ülkeye güvenin ve inanın" dedi.

NİDA ALADAĞ