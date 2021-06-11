İcra-İflas’ta yeni dönem

İcra İflas Kanunu'nda önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre ticari ve ekonomik bütünlük arz eden işletmeler, bir bütün olarak satılacak. Rehinli mal muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecek. Düzenlemeye göre, iflas idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinden seçilecek. Bu şekilde seçilen iflas idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu olacak. Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak. Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecek. Bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri uygulanacak. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar ayrı ayrı satılacak.



ISTE YASADAKI YENILIKLER

YAPI kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcı belediyelerce tek seferde alınabilecek.

YAPI kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacak.

MOTORLU araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.



REHIN BEDELI KADAR ÖDEME YAPILACAK

REHİNLİ malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecek. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılacak. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüz olacak. Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecek. Harçlar Kanunu'ndaki düzenlemeyle yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcı belediyelerce tek seferde alınacak.

EDA IŞIK