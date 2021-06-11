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Haberler Ekonomi İnşaat maliyeti yüzde 35,5 arttı

yüzde 35,5 arttı

İnşaat maliyeti yüzde 35,5 arttı

11.6.2021

İNŞAAT maliyet endeksi, 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,89, işçilik endeksi yüzde 0,53 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 34,63, aylık yüzde 3,61 arttı.
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