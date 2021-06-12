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Haberler Ekonomi Aydem Perakende ve JTI’dan örnek güç birliği

Aydem Perakende ve JTI’dan örnek güç birliği

Aydem Perakende ve JTI’dan örnek güç birliği

12.6.2021

AYDEM Perakende ve JTI Türkiye, I-REC sertifikalı yüzde 100 temiz enerji anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Aydem Perakende bu yıl JTI Türkiye'nin İzmir Torbalı fabrikasında tüketilecek yaklaşık 10 milyon kilovatsaat elektrik enerjisini küresel olarak I-REC tarafından sertifikalanan yenilenebilir kaynaklardan tedarik edecek. Aydem Elektrik Perakende Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna, "Örnek işbirliğiyle JTI'nın yıllık karbon ayak izinin 4 bin 500 ton kadar azaltmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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