Çengelköy’e mahalle konseptli yeni proje

71 bin 355 metrekare inşaat alanına sahip projede 10 bin metrekarelik doğal toprak alanı bulunuyor. Konut fiyatlarının yaklaşık 3 milyon liradan başladığı projeden ev sahibi olmak isteyenler banka kredisi kullanmadan 36 ay 0 vade farkı veya 60 ay 0.69 vade farkı ödeme planından faydalanabiliyor.



İVMEYİ DÜŞÜRMEDİ

Projenin temel atma töreninde konu-şan Tahincioğlu Gayrimenkul Yöne-tim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, ivmeyi düşürmeyerek salgın süreci-ne rağmen yatırım planları-na devam ettiklerine vurgu yaptı. Projenin 1 milyar TL yatırım değerine sahip oldu-ğunu belirten Tahincioğ-lu, "Nidapark Çengelköy'de satışlarımıza başlıyoruz. Ön satışla dairelerin yüzde 25'ini sat-tık. Bugün aynı zamanda temel atma törenimi-zi de yapıyo-ruz. Nidapark Çengelköy'de daireler, konfor ve lüks bir yaşantının yanın-da pandemi koşullarına da uygun ola-rak tasarlandı. Konutlarımız maksimum verimliliğe, geniş salon pencerelerine, balkon veya teraslara, yüksek tavan ve ferah cephelere sahip" dedi.



BALKONLU DAİRELER

Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak, 12 blok 207 konuttan oluşan Nidapark Çengelköy'de, büyüklükleri 135-450 metrekare arasında değişen 6 farklı tipte konut seçeneği bulunduğunu kaydetti. Binaların her katında az sayıda dairenin yer aldığığını dile getiren Çakmak, projedeki tüm dairelerde balkon veya teras bulunduğunun altını çizdi.



GÖCEK SATIŞA ÇIKIYOR

BU yıl bitmeden yeni projelerin olacağının altını çizen Özcan Tahincioğlu, "Bu sene İstanbul ve İstanbul dışında butik projelerimiz gündeme gelecek. İstanbul dışındaki projemiz için sona geldik. Göcek'te geliştirmeye devam ettiğimiz projemiz yakın bir tarihte ön satışa çıkacak" diye konuştu. Nidapark İstinye projesinin yeni etabı Nidapark İstinye Vadi'nin de çok yakında ön satışa çıkacağını ifade eden Tahinccioğlu, yılsonuna kadar 2 milyar TL'lik yatırım yapacaklarını açıkladı.

Yavuz KARAMAN