Çocuk emeğinin istismarı ile mücadele görevimiz

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Sarıoba Mahallesi'nde Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında oluşturulan yaşam alanlarını ziyaret etti. Alanda incelemelerde bulunan Bakan Bilgin'e Birleşmiş Milletler, UNICEF, ILO ve AB temsilcileri eşlik etti. Bakan Bilgin, "Çocukların sorunlarına eğilmek sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Çocukların korunması ve geliştirilmesi, çalışan çocuklar sorununun önlenmesi, çocuk emeğinin kullanılması ve istismar edilmesiyle mücadele de bizim bir görevimiz." dedi.

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