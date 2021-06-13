ESİAD’tan Mutlu’ya güç birliği ziyareti

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (ESİAD) yeni yöneticileri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı'ya, derneğin yöneticileri Ali Emre Karamustafaoğlu, Ali Topçu ile Halil Nadas eşlik etti. ESİAD yöneticilerine İzmir Esnaf teşkilatı hakkında ayrıntılı bilgi veren İESOB Başkanı Mutlu, "İzmir'in her ilçesinde, her biriminde esnaf örgütlenmemiz bulunuyor. Esnaf sanatkarlarımız için çalışırken bugüne kadar kentteki diğer meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile İzmir yararına güzel işbirliklerimiz oldu. Önümüzdeki süreçte de yeni yönetiminizle ve sizinle aynı çizgide çalışmalarımızı sürdürmeye hazırız ve bundan da memnuniyet duyarız" dedi.

DAHA İYİ HİZMET İÇİN

İzmir Birliği'nin kentin önemli kurumları arasında bulunduğuna dikkat çeken ESİAD Başkanı Karabağlı ise "Küçük esnaf sanatkarlar sınırlı imkanları ile çok zor bir süreçten geçiyorlar. Aşı çalışmaları iyi gidiyor. Bu tempoda devam ederse ticaret hayatı ve sosyal yaşam da rahatlayacaktır. Sektörlerimizin bir kısmı sizin odalarınızın alanına giriyor. Dolayısıyla amaçlarımız örtüşüyor. Çalışmalarımızda bazı sorun ve konular hakkında esnaf yöneticileriyle fikir alışverişleri yapmamız daha iyi hizmetin önünü açacaktır. Çatıda yapacağımız ortak çalışmalardan elde edilecek kazanımlar tabana daha iyi hizmet olarak dönecektir. Bu konuda verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Salgının olumsuz etkilediği sanat dünyasına destek olmaya özen gösterdiklerini de kaydeden Karabağlı, ziyaretin sonunda bu düşüncelerle hazırlattıkları bir eseri başkan Mutlu'ya takdim etti. Mutlu da günün anısına çeşitli meslek dallarını simgeleyen tabloyu ESİAD yöneticilerine sundu.