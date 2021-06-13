Kanal İstanbul’la atık su sorunu çözülecek

TÜRKIYE'NIN çılgın projesi Kanal İstanbul'da ilk köprü temelinin 26 Haziran'da atılması için gün sayılmaya devam edilirken, kanala deşarjı yapılacak atık suların arıtılacağı tesislerde de karar kılındı. Buna göre mevcut durumda Küçükçekmece ve Avcılar bölgesinden gelen atıksu hatlarının kollektörlerle toplanarak getirildiği Kanal İstanbul'un başlangıç bölgesinde bulunan Küçükçekmece Arıtma Tesisi'nin deniz kazısı sahasında kalması nedeniyle yeni atık su arıtma tesisleri yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği asrın projesi Kanal İstanbul projesi kapsamında 5 adet atık su arıtma tesisi inşa edilecek. İstanbul'un atık su sorunu Kanal İstanbul ile çözülecek. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu kapsamında çalışmalar da sürüyor.