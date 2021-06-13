Otomatik vitesli araçlar farkı açıyor

TÜRKİYE'DE mayıs sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan 188 bin 676 adetle yüzde 76,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 59 bin 301 adetle yüzde 23,9 olarak belirlendi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 72 artarak 314 bin 882'ye yükseldi.

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