Koza Holding 2 ton altını 6 yılda çıkaracak! Yeni müjdeler için gözler o illerde

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Ağrı Diyadin Mollakara'da bulunan 20 ton rezerv büyüklüğündeki altını 6 yılda ekonomiye kazandıracaklarını söyledi. Van ve Ağrı'da Koza Altın'ın 16 tane daha arama ruhsatı olduğunu belirten Gülal, "Buralarda izin çalışmalarımız devam ediyor.

O izinler tamamlandıktan sonra burada yapılacak sondaj çalışmalarından da olumlu neticeler elde edeceğimizi düşünüyoruz. Böylelikle hem tesisimizin ekonomik ömrünün hem de çıkaracağımız altın miktarının artacağına inanıyoruz" dedi.

Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ndeki Mollakara Altın Madeni'nin temel atma töreninden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülal, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'nin ürettiği altın miktarının 100 tona çıkacağını, Koza Altın'ın üretiminin de yıllık asgari 15 tonu bulacağını söyledi.

Koza Altın'ın 240 adet arama ruhsatı olduğunu, 38 noktada sondaj çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Gülal, şöyle konuştu: "Kütahya, Çanakkale, Söğüt, Karadeniz ve bu bölgede sondajlarımız var. Olumlu neticeler alıyoruz. Bunların da raporlanmasının ardından yeni müjdeler ile beraber halkımızın karşısına çıkmayı ümit ediyoruz."

DEĞERİ 10 MİLYARIN ÜZERİNDE

Ağrı'da bulunan 20 ton altının piyasa değerinin 10 milyar TL'nin üstünde olduğunu, bölgeye yapılacak yatırımın 1.5 milyar TL'yi bulacağını anlatan Gülal, "2023'ten itibaren yaptığımız yatırımın geri dönüşünü sağlamış olacağız. 6 yıl içinde de 20 ton altını ekonomiye kazandırmış olacağız.

2022 yılının son çeyreğinden itibaren burada altın üretimine başlanacak" dedi. 2020'de Türkiye'de altın üretiminin 42 ton olduğunu hatırlatan Gülal, 160 tonluk ithalat yapıldığını, bu nedenle daha fazla üretim yapılması gerektiğini söyledi.

BERGAMA'DA ZEYTİN ÜRETİYORUZ

Madeni üretip bölgeyi eski haline getirdiklerini söyleyen Gülal, "Bunun örneği Bergama tesislerimizde var. Orada altın üretilen ve siyanür kullanılan alanı eski haline getirdik. Bölgede zeytin üretiyoruz, onu da pazarlıyoruz. Ben de gönül rahatlığıyla yiyorum. Yeraltındaki her bir değer bu ülke için kıymetli, çıkarmamız lazım" diye konuştu.

2021'DE HAZİNE'NİN ALTIN ŞİRKETİ OLACAK

TMSF bünyesine geçen FETÖ şirketleriyle ilgili mahkemelerden çıkan kararlara da değinen Gülal, şunları söyledi: "Erciyes Anadolu Holding, Koza, Aydınlı, Naksan ve Bakpiliç'te müsadere kararı çıktı. Davalar, iç hukuk açısından bakıldığında son aşama olan Yargıtay aşamasında.

Bu yıl içerisinde bu dosyaların tamamının onanmasının gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. Müsadere kararı demek, bu hisselerin hukuki olarak Hazine'ye geçmesi demek. Dolayısıyla mülkiyeti Hazine'ye ait bir altınşirketimiz olacak inşallah 2021 yılsonu itibarıyla…"

İNGİLTERE'DEKİ DAVA İYİ GİDİYOR

Koza Altın ile ilgili İngiltere'deki davanın devam ettiğini söyleyen Gülal, "Temmuz'da duruşması var. İyi gidiyor. Eğer siyasi mahreçte bir karar vermezlerse o davayı kazanırız" dedi.

HALKA ARZLAR DA OLABİLİR

TMSF bünyesindeki şirketlerin ekonomik devamlılığında bir tehlike söz konusu olduğunda mevcut yasal düzenlemelere göre satılabileceğini vurgulayan Gülal, "Firma kar elde edip, katma değer üretiyorsa hukuki süreci kesinleşinceye kadar yönetmek durumundayız.

Bu manada Koza Altın'ın, Erciyes Anadolu Holding'in, Aydınlı'nın satışı mümkün değil. Bunların hukuki süreçleri tamamlandıktan sonra farklı farklı projeksiyonlar üstünde çalışıyoruz. Halka arz etmeyi ya da satışını planladığımız şirketlerimiz var" dedi.