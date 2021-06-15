TMSF’ye devredilen şirketler büyüyor

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Giresun Alucra'da fonun yaptıracağı Anadolu İmam Hatip Lisesinin temel atma töreninde, FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğünün 42,3 milyar liradan 70,3 milyar liraya ulaştığını belirtti. Gülal, "An itibarıyla TMSF'nin yönetiminde 784 şirket bulunuyor. TMSF kayyumu döneminde bu şirketler yüzde 65 büyüdü" bilgisini verdi.

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