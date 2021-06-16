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Haberler Ekonomi İş dünyasının yeni umudu Z kuşağı

İş dünyasının yeni umudu

İş dünyasının yeni umudu Z kuşağı

16.6.2021

X kuşağının deneyimli yöneticileri ve Y kuşağının genç profesyonellerinden sonra 'Z kuşağı' da iş hayatına atıldı. Diğer kuşaklardan farklı beklentilere ve öğrenme biçimlerine sahip olan bu yeni kuşak, dijital süreçlere son derece hâkim olmalarıyla şirketlerin hızlı dönüşümünde önemli derecede söz sahibi. İş dünyasının Z kuşağı ile işbirliğini ve bunun sonucundaki büyük değişimini değerlendiren Ege Genç İş İnsanları Derneği, Z kuşağını iyi anlamanın profesyonellik açısından çok önemli olduğunu söyledi.
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