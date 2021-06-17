İkinci el mobil satışlarına yeni düzenleme

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri Derneği (MOBİSAD) Genel Kurulu'nda konuşan Sayan, sayısal dönüşüme giden yolda en önemli hızlandırıcılardan birinin de mobil teknolojilerde son yıllarda yaşanan gelişmeler.



Mobil iletişimde kaydedilen bu gelişmelerin bir takım oyunu olduğunu, MOBİSAD'ın sektörde çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Sayan, Elektronik Haberleşme Kanunu'ndaki, "kişilerin bilgileri dışında mobil hatlara abonelikleriyle" alakalı bayi sahiplerinin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, "Kanun öncesinde açılan birçok dava var ve bunlar devam ediyor.





Biz Adalet Bakanlığı ile bu konuda ciddi istişarelerde bulunduk. Bunun çözümü noktasında taslaklarımızı oluşturduk. Önümüzdeki süreçte Meclis'in takvimine göre bunun yasalaşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise konuşmasında, "2012'de dünyada 1 milyar olan akıllı telefon kullanıcı sayısı, geçtiğimiz yıl 3.6 milyara ulaşırken, bu sayının 2023'te 4.6 milyar olması bekleniyor" dedi.