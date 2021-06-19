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Haberler Ekonomi Mayıs’ta kurulan şirket sayısı yüzde 30.3 arttı

Mayıs’ta yüzde 30.3 arttı

Mayıs’ta kurulan şirket sayısı yüzde 30.3 arttı

19.6.2021

TOBB, Mayıs'ta kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini paylaştı. Mayıs 2021'de, Mayıs 2020'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 30.3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 51.2 oranında arttı. Ticari işletme sayısı ise yüzde 22.1 oranında azaldı. Mayıs 2021'de, kapanan şirket sayısı 2020'nin aynı ayına göre yüzde 8.4, kapanan kooperatif sayısında yüzde 75.0 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 61.3 oranında azalış oldu. 2021 Mayıs'ta kapanan şirketlerin sayısında önceki aya göre yüzde 41.9 azalış oldu.
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