SOCAR Türkiye şirketlerine 3 ödül birden

Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye, İKMİB '2020 İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde ihracatın devler liginde zirvedeki konumunu perçinledi.

ELCHIN IBADOV ALDI

Kimya sektöründe en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan kurumların belirlendiği törende SOCAR Ticaret, Organik Kimyasallar İhracatı kategorisinde birinciliği elde etti. Mineral Yakıtlar İhracatı'nda STAR Rafineri birinci olurken, aynı kategoride ikinciliği de SOCAR Ticaret ile aldı. Ödüller, SOCAR Türkiye adına Rafineri ve Petrokimya İş Birimi CFO'su Elchin Ibadov'a takdim edildi.

ANLAMLI BAŞARI

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, "Pandemi şartları altında zor bir yıl olan 2020, özellikle rafineri ve petrokimya sektöründe büyük daralmaya yol açtı. Bu kritik dönemde ihracatın yanında üretimimizi iç pazara yönlendirerek yerli sanayici ve ihracatçımızın da kesintisiz üretim yapabilmesine destek olduk. Zorlu bir dönemde elde edilen bu başarıların çok daha anlamlı olduğunu biliyoruz. Üretimden gelen potansiyelimizi, küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye için kullanmak, bize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatıyor" dedi.