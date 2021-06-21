‘Başarı bizi şımartmaz!’

Türkiye'nin en büyük ikinci esnaf örgütlenmesi olan Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu Başkanı Necdet Heppekcan, 'Hafta Başı Sohbetleri' konuğu oldu. Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu'nun 190 bin üyesi olduğunu söyleyen Heppekcan, "Bizim federasyonumuzun en büyük sıkıntısı, oto sanatkarları esnafımızın sigorta şirketleriyle yaşadığı sıkıntılardır. Sigorta şirketleri Türkiye genelinde yabancı sermayeli ağırlıklı olduğu için bir kartel oluşturmuştur" dedi.



-Federasyonunuzun nasıl bir yapılanması var ve sektör sayınız nedir? FEDERASYONUMUZ 33 sektörü içerisine alıyor. En büyük kollarından bazıları otomotiv, demir, kaynak ve kuyumculuk gibi meslek dalları. Türkiye genelinde 277 meslek odasının üst kuruluşuyuz. Türkiye'nin en büyük ikinci federasyonuyuz. İzmir'de şu anda iki federasyon başkanı var. Biri Lokantacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, diğeri de ben. İzmir'i, Türkiye'de temsil etmekteyiz. Görevimiz zor. Sektörel sorunlarımız fazla.



-Sektörel sorunlarınız neler? FEDERASYONUMUZUN en büyük sıkıntısı, oto sanatkarları esnafımızın sigorta şirketleriyle yaşadığı sıkıntılar. Sigorta şirketleri Türkiye genelinde yabancı sermayeli ağırlıklı olduğu için bir kartel oluşturmuş. Genelgelere çoğunlukla uymuyorlar. Burada büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu problemleri sigortacılık denetleme kuruluna iletiyoruz. En büyük sıkıntılarımız tedarik parça, hasarın geç ödenmesi ve hasar tespiti sonrasında fiyat tarifelerine uyulmaması, ödemelerin ustaya değil, araç sahibi veya avukatlara yapılması. Yaptığımız görüşmelerle bu sorunların çoğunu aşıyoruz ama hala ayak direten şirketler var.

METREKARE ŞARTI KALKSIN

-Hurdacılık sektörü için hazırlanan yeni genelge sektörde neleri değiştirecek? Düşünceleriniz neler? BU genelge ile 3 bin metrekare altındaki yerlerin kapanması söz konusu. Türkiye genelinde 3 milyona yakın kişi hurdacılık sektöründen ekmek yiyor. Bizler metrekare şartının kalkmasını istiyoruz. Metrekare şartı kalkmazsa, küçük esnaf yok olacak ve büyük hurdacılar tekelleşmiş olacak. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor.



HAZINE ARAZILERINE SANAYI SITESI KURULSUN

MEVCUT sanayi sitelerinin ihtiyacı karşılamakta zorlandığını dile getiren Necdet Heppekcan, "Burada en büyük talebimiz hazine arazilerinin, esnaf ve sanatkarlara tahsis edilmesi. Şahıs arazilerine esnafın gücü yetmiyor. Atıl durumda kalmış hazine arazilerinin ufak sanayi siteleri için tahsis edilmesini ve projelendirmelerinin devlet tarafından yapılmasını istiyoruz" dedi.



ILKLERİN SEHRİ IZMİR

-İzmirli esnaf, Türkiye'nin en büyük federasyonlarına başkanlık yapıyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?

İzmir, İstanbul'dan sonra en fazla esnafa sahip olan il. İzmir, Türkiye'nin incisi. Gelişime açık ve çağdaş insanların yer aldığı şehir. Dolayısıyla esnaf ve sanatkar sayımız bir hayli yüksek. Burada esnafımız bilinçli bir şekilde çalışmakta. Türkiye'de önemli federasyonların başına İzmirlilerin gelmesi bizim için de bir onur. Bu başarılar bizi şımartmıyor, aksine gücümüze güç katmak için daha da çalışmaya teşvik ediyor. İzmir hep ilklerin şehri oldu. Hep ön planda oldu. Bu durumun devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz.



PANDEMİ DÖNEMİNDE BİLE BÜYÜME SÜRDÜ

PANDEMİ döneminde bile İzmir esnafının büyümeye devam ettiğini dile getiren Necdet Heppekcan, "Devletimiz esnaf ve sanatkarlar kooperatifleri vasıtasıyla esnafımızı kredilendirdi. Pandemi de dahi 225 bin liraya kadar kredi temin edildi ve ödemeler ötelendi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.



KİMDİR?

NECDET Heppekcan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar teşkilatında İzmir Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar odasına 3 dönem başkanvekilliği yaptı. 1996 yılında Bornova Oto Tamirciler Odası'na, 1999 yılında ise İzmir Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına seçildi. 2001 yılında yasa değişikliğiyle Bornova Oto Tamirciler Odası başkanlığını bıraktı. 1996 yılında ise Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu'nun Yönetim Kurulu'na girdi ve son üç dönemde Genel Başkanvekilliği yaptı. Bu dönemde oy birliğiyle federasyon başkanı seçildi.

Mert ALPDÜNDAR