Turkuvaz Medya’dan Babalar Günü zirvesi

İş dünyasının öne gelen isimleri, dün Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 'Babalar Günü' webinarında buluştu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "İş Dünyasında Baba Olmak" konulu panelde, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin yer aldı. Bellona, Koza Altın İşletmeleri ve Pierre Cardin sponsonluğunda gerçekleştirilen webinarda iş dünyasındaki babaların çocuklarıyla olan iletişimleri, çalışma temposunda baba olarak yaşadıkları keşkeler, çalışanlarına karşı duydukları babalık içgüdüsü vurgulandı.



ONLAR ARKAMIZDAKİ GÜÇ

Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Sonat Bahar'ın sunduğu Webinarın açılış konuşmasını SABAH ve Daily Sabah Yazılı Medya, İcra Kurulu Üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, yaptı. Uzman, "Babalarımız güçlü bir çınar gibi bizi sarmalayan, gücüyle kuvvetiyle her zaman arkamızda olup bizi yalnız olmadığımızı hissettiren varlıklardır. Onları sahiplenici, koruyan, kollayan, evin direği, en güvenilen ve arkamızdaki güç olarak tanımlayabiliriz" dedi.





ÖRNEK LİDERLİK

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, iş dünyasında babasıyla birlikte çalışan şanslı bir evlat olduğunu söyledi. Kalyoncu, "Babam Cemal Kalyoncu, örnek bir liderlik sergiledi hepimize. Hiçbir zaman yeni nesil kopyası gibi yetişsin istemedi. Herkesin kendini keşfetmesini sağlarken, bir yandan da deneyimlerini aktardı" dedi.



BİRLİKTE BÜYÜDÜK

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, sadece kendi çocuklarının değil, on binlerce çalışanlarının babası gibi hissettiğini söyledi. Tosyalı, "Aldığımız her kararda o büyük aileyi hissetmek onlardan güç almak çok güzel. Allah herkese bu duyguyu nasip etsin" dedi. İş hayatına 5 yaşında atıldığını anlatan Tosyalı, "Babamla birlikte büyüdük" diye konuştu.



GÖZÜNDEN ANLARDIK

Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Babalar Günü'nde baba ve dede olmanın hazzını yaşadığını belirterek, "Bizim zamanımızda böyle günler yoktu. Ben babamın beni sevdiğini gözünden anlardım. Mesela bir gün beni öptüğünü hatırlamam. Ama ben çocuklarıma böyle davranmadım. Onlara hep sevgimi gösterdim" dedi.



3 FARKLI JENERASYON

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 3 çocuk babası olduğunu ve 3 farklı jenerasyonu aynı anda yaşadığını söyledi. Aynı zamanda akademisyen olduğunu belirten Orakçıoğlu, "Bir gün bir öğrencime, 'Başarının anahtarı nedir?' diye sordum. Öğrencim, 'Günün ruhunu yakalamak' dedi. Babalık da bunu gerektiriyor" diye konuştu.



ANLAYIŞ GÖSTERDİLER

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de, üç kız babası olduğunu söyledi. Ertekin "İş hayatında sorumluluklar arttıkça insan ilk fadakarlığı kendi çocuklarından, ailesinden yapmak zorunda kalıyor. Çok şükür çocuklarım da eşim de bana anlayış gösterdiler. Geçmişe dönsem, yine aynı sorumluluk duygusuyla hareket ederdim" şeklinde konuştu.