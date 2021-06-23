Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun'un 23. 24. 26 ve 31. maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.