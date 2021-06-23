  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak

7 Öğretim Üyesi alacak

, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 5 Temmuz olarak belirtildi.

Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak

23.06.2021, 09:21

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun'un 23. 24. 26 ve 31. maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.