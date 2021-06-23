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Haberler Ekonomi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak

64 öğretim üyesi alacak

'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre 64 öğretim üyesi alacak.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak

23.06.2021, 09:18

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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