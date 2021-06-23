Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacak.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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