Fransız Tatil Köyü’ne Erdoğan'dan onay

İhaleyi kazanan BKG Ortak Girişim’e tatil köyünü 49 yıllığına işletmesi için izin verildi.

İZMİR'DE Maliye Hazinesi'ne kayıtlı Foça Tatil Köyü için gerçekleşen ihalenin BKG Ortak Girişim tarafından 131 milyon TL ile kazanılmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. İhaleyi kazanan firmaya 49 yıllığına işletme hakkı tanınırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından alınan kararı onayladı. Kararda, BKG Ortak Girişim'in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatın idare lehine irat kaydedilmesine veya ihalenin iptaline gidileceği belirtildi.