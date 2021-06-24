Hedef 1,2 milyar dolar ihracat

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2020 yılında tarihi bir başarıya imza attıklarının altını çizdi. 2018 yılında göreve geldiklerinde 740 milyon dolar seviyesinde olan ihracatı her yıl geliştirerek 2020 sonunda 1 milyar 40 milyon dolara taşıdıklarını anlatan Başkan Uçak, "2021 yılı sonunda 1,2 milyar dolar, 2022 yılı sonunda 1,5 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. 4 yıllık görev süremizin sonunda ihracatımızı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR

Kiraz, nar, şeftali, nektarin, mandalina başta olmak üzere pek çok üründe ihracat rekorları kırıldığını anlatan Başkan Uçak, "Yaş Meyve Sebze ve Meyve Sebze Mamulleri sektöründe gece-gündüz çalışarak pandemi döneminde 84 milyon insanımızın ihtiyacını karşılayan ve ihracatçılarımızın ihracatının sürdürülebilirliğini sağlayan üreticilerimize ve ihracatta rekorlar kıran, Ege Bölgesi'nde gıda sektöründe ihracatta lider sektör olmamızı sağlayan 600'ü aşkın aktif üyemizi de can-ı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

UZAKDOĞU VE ASYA PAZARI

Kiraz ihracatında 2020 yılında 224 milyon dolarlık tutarla rekor kırıldığı bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Ege Bölgesi'nden yapılan kiraz ihracatının 43 milyon dolara ulaştığını ve bölgeden yapılan ihracatta lider ürün olduğunu kaydetti

Kiraz sezonunun bu yıl iklim şartlarından dolayı 2-3 haftalık gecikmeli başladığı bilgisini veren Balık, "Türkiye, kirazda dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi. Bu sezon rekolte geçen yıla göre biraz düşük olsa da sezon sonunda geçtiğimiz sezonki performansa benzer bir ihracat rakamını bu yıl da yakalayacağımıza inanıyoruz. Yaş Meyve sebze ürünlerimiz ağırlıkla Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracat edilmekle birlikte, pazarımızı çeşitlendirmek amacıyla, kiraz, incir, şeftali, kayısı gibi sert çekirdekli ürünlerimizin çok talep gördüğü ve iyi fiyatlara alıcı bulduğu Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya pazarlarını önemsiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DE ÖNCÜ BİRLİĞİZ"

Türkiye'de yıllık 50-55 milyon ton meyve sebze üretildiğini, pek çok üründe dünya genelinde ilk sıralarda yer aldığımıza vurgu yapan başkan yardımcılarından Murat Ödül de, Türkiye'de üretilen meyve ve sebze çeşitliliğinin meyve sebze mamulleri üreten sanayi sektörüne de olumlu yansıdığını, işlenmiş meyve sebze endüstrisinde ülkemizden çok çeşitli ürünlerin dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğine işaret etti. 2020 yılında 50'nin üzerinde meyve sebze mamulleri ürün grubunun 186 ülkeye ihraç edildiğine değinen Ödül, "Kurutulmuş domates, turşular, konserve sebzeler, meyve suları, hazır yiyecekler, salça ve soslar en fazla tercih edilen ürünlerimiz. Yarattığı istihdam ve kullandığı yerli hammadde ile ülkemize net döviz girdisi sağlayan Meyve Sebze Mamulleri Sektörümüz dünyanın her kıtasına yaptığı 1,7 milyar dolar ihracat ile tarım sektöründe çok önemli bir misyonu yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

KIRICI: DÜNYA GENELİNDE TURŞUYU TÜRKİYE KURDU

PANDEMİ süreci, bağışıklığı güçlendiren ürünlere talebi artırdı. Turşunun bu süreçte yıldızı parladı. Birliğin yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Kırıcı, turşu üretiminde dünyada dördüncü sırada yer alan Türkiye'nin turşu ihracatının pandemi döneminde artarak 277 milyon dolara çıktığını belirtti. Turşu ihracatındaki yükselişin 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde de devam ettiğine işaret eden Kırıcı, "İlk sırada 41,8 milyon dolar ile biber turşusu yer alırken, bunu 36,5 milyon dolarla hıyar ve kornişon takip etti. En fazla turşu ihraç edilen ülkeler ise Almanya, Hollanda ve ABD oldu" dedi

DEMİRCAN: ŞEFTALİ VE NEKTARİNDE BAŞARILI SEZON

ŞEFTALİ ve nektarinde 2021 yılı hasadı geçtiğimiz günlerde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla Selçuk'ta başladı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi Sadık Demircan, ürünün kalitesinin ihracata elverişli olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin yıllık ortalama 800 bin tonluk şeftali ve nektarin üretimiyle dünya altıncısı olduğunu hatırlatan Demircan, "2021 yılının ilk 5 ayında 15 bin ton şeftali ihraç ederek 15,5 milyon dolar döviz geliri elde ettik. Her iki üründe de en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke Rusya, Romanya ve Irak oldu" ifadelerine yer verdi

SANFORD: MEYVE SEKTÖRÜ GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

MEYVELERİN kurutma işlemi sonrasında şeker veya meyve suyu konsantresi ile yeniden tatlandırılması sonucu üretilen infüze meyvelere Türkiye'de de ilgi artıyor. Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sanford, dondurularak kurutulan ve 'freeze- dried' olarak adlandırılan meyvelerin de son dönemde üretimi ve ihracatının yaygınlaştığını kaydetti. İnfüze meyvelerde çilek, kiraz, turunçgil, vişne gibi ürünlerin ön plana çıktığına işaret eden Sanford, "Bazı ürünler kg başına 15-20 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Bu ürünler önümüzdeki süreçte daha değerli hale gelecek" diye konuştu.

ÖZDEMİR: MEYVE SUYU KONSANTRESİNDE MARKAYIZ

TÜRKİYE'NİN meyve sebze mamulleri ihracatında öne çıkan ürünlerinden meyve suyu ve konsantresi yıllık 400 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Birliğin üyelerinden Mehmet Ata Özdemir, 2021'de meyve suyu ve konsantresi ihracatının yüzde 6 artış kaydederek 147 milyon dolara ulaştığını söyledi. Portakaldan vişneye, üzümden nara birçok meyve suyu konsantresinin ülkemizden ihraç edildiğinin altını çizen Özdemir, "ABD, İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra son yıllarda Çin, Japonya, Güney Kore gibi Uzakdoğu ülkelerinde de meyve suyu ve konsantresi talebinde artış oldu" dedi.

GÜLEÇ: TÜRKİYE'NİN ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÜRETİM MERKEZİYİZ

TÜRKİYE'DE çekirdeksiz üzüm üretiminin %90'ının Manisa ve çevresinde yapıldığının altını çizen birlik üyesi Hüseyin Vural Güleç, çekirdeksiz taze üzüm ihracatının yıllık 200 bin ton seviyesinde olduğunu kaydetti. Sultaniye üzümnün yanında, Mevlana, Red Globe gibi üzümlerin de talep gördüğünü aktaran Güleç, "En önemli ihraç pazarımız Rusya. Üzüm sezonunun bitimine kadar 6 aylık dönemde ciddi dinamizm oluşacak. Olumlu seyrin olduğu bir sezon diliyorum" dedi.

DEMİRCİ: DÜNYA MUTFAKLARINA TÜRK SALÇASI VE SOSLARI

KOVİD-19 döneminde evde yemek yapma oranı da arttı. Birlik üyesi Emin Demirci, dünya mutfaklarında pişen yemeklere Türk salça ve soslarının lezzet kattığını dile getirdi. Türkiye'nin yıllık 200 milyon dolara yaklaşan salça ve sos ihracatıyla dünyada 6. sırada yer aldığına işaret eden Demirci, "En fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, Almanya ve Japonya oldu. Ajvar ve babagannuş gibi soslar da ihraç ediliyor. 2021'de 26 milyon dolarlık sos ihraç ettik. 200 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

TÜRKMENOĞLU: DONMUŞ MEYVE-SEBZEDE İLERİDEYİZ

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi Türkmen Türkmenoğlu, Türkiye'de yetişen sebze ve meyvelerin çeşitliliğinin ileri teknolojiyle birleştiğini ve dondurulmuş meyve sebze sektörünün de büyük gelişim gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin dondurulmuş meyve ve sebze ihracatının 2021'de yüzde 23 artarak 75 milyon dolara geldiği bilgisini veren Türkmenoğlu, "Dondurulmuş meyve ihracatında çilek, kiraz, vişne ve kayısı ön planda. Çilek 17 milyon dolar ile en fazla ihraç edilen dondurulmuş meyve oldu. İk üç ülke Kanada, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri oldu" dedi.

ORUÇ: NARENCİYEDE İLK BEŞ ÜLKE ARASINDAYIZ

TÜRKİYE'DE Akdeniz ikliminin hakim olduğu kıyı bölgelerinde narenciye üretimi binlerce çiftçiye geçim kaynağı oluyor. Narenciye üretiminin Türkiye'de 8 aylık bir zaman dilimine yayıldığını dillendiren birlik üyelerinden Remzi Oruç, Türkiye'nin yıllık 4,5 milyon ton narenciye üretimi olduğunu, narenciye ihracatından 1 milyar dolar civarında döviz geliri elde edildiğini ifade etti. 2021 sezonu için ilk çiçeklenme döneminin olumlu geçtiğini paylaşan Oruç, "Kaliteli bir sezon bizleri bekliyor. Bütün üretim alanlarını gezerek gerçekçi bir narenciye rekoltesi paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

ÖZ: TAZE SEBZE İHRACATIMIZ 1 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

TÜRKİYE'DE taze sebzeler 2020 yılında 700 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Birliğin Denetim Kurulu üyelerinden Özge Öz, ihraç ürünlerinde 313 milyon dolarla domates ve 157 milyon dolarla biberin başı çektiğini kaydetti. Domates ve biberi, soğan, kabak, salatalık, patlıcan, havuç ve yeşillikler gibi ürünlerin takip ettiğini kaydeden Öz, "2021'de ihracat yüzde 34 artışla 464 milyon dolara yükseldi. Bu artışın devam etmesi halinde yıl sonunda taze sebze ihracatının 1 milyar doları bulmasını bekliyoruz. Hareketli bir dönemin bölgemizi beklediğini söyleyebiliriz" açıklamasını yaptı.

UNAT: DOMATESİN HER ŞEKLİNİ İHRAÇ EDİYORUZ

TÜRKİYE'NİN domates üretiminin yıllık 13,2 milyon tonu aştığını ve dünya genelinde üçüncü büyük üretici olduğunu söyleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Kenan Unat, 2020'de 608 milyon dolar döviz geliri elde edildiğini aktardı. Unat, "İşlenmiş ürünlerde kullanılan domatesleri de hesaba kattığımızda, ülkemizde üretilen domatesin yüzde 15'i ihracata gidiyor. En önemli ürün olan domates ihracatının yüzde 93'ünü Ege Bölgesi'nden gerçekleştirdik. Ağırlıklı olarak ABD, Kanada, İngiltere, Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: KONSERVE SEBZE ÇEŞİTLİLİĞİMİZ İLE ÖN PLANDAYIZ

TÜRKİYE'NİN ürettiği çeşit çeşit sebzelerin konserve olarak da değerlendirildiğini anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Aydın Yıldırım, közlenmiş biber ve patlıcandan sarmaya kadar çeşitli üretim formlarında konserve ürünlerinin dünyaya sunulduğunu söyledi. Türkiye'nin bu yıl 50 milyon dolarlık konserve sebze ihracatı yaptığını aktaran Yıldırım, "Bunun yüzde 40'ından fazlasını EİB üyesi firmalarımız gerçekleştirdi. Geleneksel ürünlerimizin konserve edilerek ihraç edilmesi hem ülkemizin tanıtımına, hem de ihracata katkısı çok büyük ve gelişime açık" dedi.