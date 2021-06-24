Kamuya memur alınacak

DEVLET Personel Başkanlığı kamuya yeni personel alım ilanlarını yayınladı. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. İtfaiyeden akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor. Personel aranan kadrolar şunlar: ● Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi öğretim üyesi. Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi. ● Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 araştırma görevlisi. ● Yıldız Teknik Üniversitesi 22 öğretim üyesi. Çankaya Üniversitesi 7 öğretim üyesi. Sabancı Üniversitesi 4 öğretim üyesi. ● Kapadokya Üniversitesi 5 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi, 4 öğretim üyesi. ● Güngören Belediyesi 22 zabıta memuru. ● Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel. ● KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi. Beykent Üniversitesi öğretim elemanı. ● Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi. ● İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel. ● İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 39 öğretim üyesi. ● Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi. ● Karabük Üniversitesi öğretim görevlisi.

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