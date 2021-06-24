Zeytin ihracatında yeni rekor geliyor

EGE Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Davut Er, sofralık zeytinde 2020-2021 sezonunun sonunda yeni bir ihracat rekoruna ulaşacaklarını bildirdi. Ege İhracatçı Birliklerindeki mali genel kurulda konuşan Er, zeytincilik sektörünün 2020-2021 sezonunda sofralık zeytin ihracatından 105 milyon dolar, zeytinyağı ihracatından ise 72 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini söyledi. Türkiye'nin 2019/2020 sezonu sonunda 146 milyon dolarlık döviz getirisine imza attığını belirten Er, "Bu en yüksek ihracat rakamıydı. Yeni bir rekora ulaşacağımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

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