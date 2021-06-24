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Haberler Ekonomi Zeytin ihracatında yeni rekor geliyor

Zeytin ihracatında yeni rekor geliyor

Zeytin ihracatında yeni rekor geliyor

24.6.2021

EGE Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Davut Er, sofralık zeytinde 2020-2021 sezonunun sonunda yeni bir ihracat rekoruna ulaşacaklarını bildirdi. Ege İhracatçı Birliklerindeki mali genel kurulda konuşan Er, zeytincilik sektörünün 2020-2021 sezonunda sofralık zeytin ihracatından 105 milyon dolar, zeytinyağı ihracatından ise 72 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini söyledi. Türkiye'nin 2019/2020 sezonu sonunda 146 milyon dolarlık döviz getirisine imza attığını belirten Er, "Bu en yüksek ihracat rakamıydı. Yeni bir rekora ulaşacağımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.
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