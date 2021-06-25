BODER’in yeni başkanı Dengiz

BODRUM Otelciler Derneği'nin (BODER) olağan genel kurulunda yapılan seçimde Ömer Faruk Dengiz oyçokluğuyla başkan seçildi.

İSIS Otel'deki genel kurulun sonunda katılımcılara teşekkür eden Dengiz, "280 üyeli BODER'in yeni yönetimi olarak güçbirliği içinde sektörün sorunlarının çözümü için çalışmaları sürdüreceğiz. Amacımız Bodrum'un kazanması" dedi.

YENİ ADIMLAR ATACAĞIZ

"MAVI Değişim" adıyla ekip kurup seçim sonunda göreve geldiklerini ifade eden Dengiz, "Artan üye sayımızla birlikte BODER'e yakışan kurumsal bir binaya taşınmak için de gerekli adımları atacağız. Kariyer fuarları başta olmak üzere sektörel fuarları doğrudan Bodrum'a taşımak istiyoruz. Sektörde girdi fiyatlarında istikrarı korumak için platform oluşturacağız. Danışma kurulumuz olacak" diye konuştu.

SEKTÖRE yeni bir vizyon kazandıracak projeleri yaşama geçireceklerini vurgulayan Dengiz şöyle devam etti: "Üyelerimize mali ve hukuki danışmanlıklar vermek için deneyimli kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Ankara'ya bir BODER temsilciliği açmayı planlıyoruz. Özel destinasyonlara yönelik tanıtımlarımız hazır. Benim ailem de turizme ev pansiyonculuğu ile başladı. Bu bilinçle bu alanda yeni adımlar atacağız. Kadın girişimcilerimiz daha donanımlı hale gelecek. Ödül programlarımız olacak. Çalışanlarımızın çocuklarının sektöre kazandırılması için çalışmalar yapacağız."

YENİ YÖNETİM KURULU

ÖMER Faruk Dengiz Başkanlığındaki BODER yönetim kurulunda şu isimler görev yapacak: Alişir Şahin, Ali Faik Korkmaz, Burak Yamak, Caner Arslan, Çetin Batuhan Akkan, Çiçek Sabahat Çalgın, Gürhan Gider, Kerem Berk Yılmaz, Mehmet Kocaoğlan, Mehmet Dağoğlu, M. Serkan Yılmaz, Yıldız Gökçe Uçarer, Yiğit Girgin, Yusuf Günaydın.