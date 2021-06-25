Devlet boş kadrolara binlerce personel alacak

DEVLET Personel Başkanlığı alım ilanlarını yeniledi. İtfaiyeden akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce personel kamuda işe alınacak.
İşte ilanlardaki kadrolar:
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alımı.
Hitit Üniversitesi 35 öğretim üyesi. İstanbul Bilgi Üniversitesi 8 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi. İstanbul Bilgi Üniversitesi 28 öğretim üyesi.
İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi. Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi.
Niğde Yıldıztepe Belediye Başkanlığı memur alımı.
İstanbul Arel Üniversitesi 65 öğretim elemanı. Harran Üniversitesi 60 sözleşmeli personel.
Gediz Belediye Başkanlığı memur alımı. Diyarbakır Eğil Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 14 öğretim üyesi. Işık Üniversitesi 1 araştırma görevlisi, 2 öğretim üyesi.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 14 öğretim üyesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 sözleşmeli sağlık personeli.
Ankara Medipol Üniversitesi 27 öğretim üyesi. Bayburt Üniversitesi 8 öğretim üyesi.
Nişantaşı Üniversitesi 146 akademik personel. Karadeniz Teknik Üniversitesi 11 öğretim üyesi
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