Turkcell, marka yüzünü yeniledi

TURKCELL, küresel çapta yaşanan toplumsal dönüşüm ve insanların değişen ihtiyaçlarına odaklanarak kurumsal marka yüzünü yenileme kararı aldı. BiP, Dergilik, fizy, Paycell gibi tüm dijital çözüm ve servis markaları tek Turkcell çatı markası altında konumlanacak. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Yeni ekosistemde müşterilerin sadece Turkcell hattına sahip kişiler olmadığı, hattan bağımsız olarak herhangi bir Turkcell ürününü kullanan herkesinTurkcell'li olduğu bir yapıya dönüştük" diye konuştu.

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