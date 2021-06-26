Folkart’tan 50.5 milyon dolarlık anlaşma

Tekfen Holding ile Rönesans Holding, eşit ortak oldukları Florya Gayrimenkul şirketindeki yüzde 50'lik hisse paylarını satmak için Folkart Yapı ile anlaştı. Folkart Yapı, anlaşma kapsamında yüzde 50'lik hisse payları için her iki tarafa da 25 milyon 250'şer bin dolar ödeyecek.

KÖRFEZ MANZARALI ARSA VAR

Florya Gayrimenkul, İzmir'deki önemli bir alana yatırım yapmak üzere kurulmuştu. Florya Gayrimenkul'ün mülkiyetinde, İzmir'in Konak ilçesi Yeni Kent Merkezi'nde, körfez manzaralı bir arsa bulunuyor. Üç taraf arasında 24 Haziran 2021 tarihinde imzalanan anlaşma, Tekfen tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün bildirildi. Satış işlemi, önümüzdeki günlerde Rekabet Kurulu'nun onayı sonrasında, tamamlanacak. Anlaşmaya göre, iki tarafın ödemesi de, peşin olarak gerçekleştirilecek.