Ant Yapı yeni otelini Bodrum’da açtı

Uluslararası alanda en çok iş yapan 100 müteahhitten biri olan Ant Yapı, Bodrum'da ilk etabını geçen yıl tamamladığı Anthaven projesinin içinde yer alan Radisson Collection Hotel'in açılışını gerçekleştirdi. Otelde, deniz ve Anthaven manzaralı balkon ve terasları olan 80 adet lüks oda ve süit bulunuyor. Bodrum yarımadasının en güneyinde olan Radisson Collection Hotel, beş yıldızlı butik otel ve servis anlayışıyla, 10 bin metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Kos Adası'nın karşısında 400 metrelik sahili bulunan otelde ayrıca açık-kapalı yüzme havuzları, teras bar, fitness salonları, toplantı odaları, restoranlar ve lounge alanları yer alıyor. Otelde 1.150 metrekare alana yayılmış bir SPA da bulunuyor.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, Radisson Collection Hotel Bodrum ile birlikte Türkiye'de toplam 250 milyon dolarlık turizm yatırımı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarının altını çizerek, "Radisson Hotel Group ile uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Karşılıklı oluşan güven sonucunda grubun premium markası Radisson Collection'u Türkiye'ye ilk kez getirdik. İşbirliğimizin farklı projelerde de devam etmesini planlıyoruz. Maviyle yeşilin birleştiği eşsiz doğal güzelliğe sahip ve tarihi limanın bulunduğu bölgedeki Anthaven'ın içinde yer alan otelimizin hizmete açılmasıyla birlikte ülke turizmine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

YENI YATIRIMLAR YOLDA

BU yıl şirket olarak kuruluşlarının 30'uncu yılını kutladıklarını belirten Mehmet Okay, "Önümüzdeki dönem için yurt içinde İstanbul ve Bodrum'da yeni projeler hedefliyoruz. Bodrum'da 200, İstanbul'da yer alan arsalarımızda 300 olmak üzere toplam 500 konutu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz 4 ülkede 1 milyar dolar ciro ile işlerimize devam ediyoruz" dedi.