Aydem Perakende’ye 3 uluslararası ödül

MERKEZİ Denizli'de olan Aydem Perakende, ilk kez katıldığı Awards International'ın, Türkiye'de düzenlediği ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yarıştığı CX Turkey Customer Experience Awards 2021'de "Kovid-19 Krizi Sırasında Çalışan Deneyimi" kategorisinde birincilik, "Müşteri Deneyimi Dönüşümü" kategorisinde ikincilik ve "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi - İş Hayatında +25 Yıl" kategorisinde üçüncülük ödüllerini almaya hak kazandı. Aydem Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, "Değişim ve dönüşüm sürecimizde; müşterilerimize sunduğumuz deneyimi artırarak iyileştirmek, canlı tuttuğumuz kültürel değerlerimizi güçlendirmek her zaman önceliğimiz ve odak noktamız oldu. Yenilikçi politikalarımızla başardık. Bu başarıyı çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP