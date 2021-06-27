Evora Denizli'de yaşam başladı

EMLAK Konut GYO'nun hasılat paylaşım modeli kapsamında Teknik Yapı tarafından Denizli'de gerçekleştirilen Evora Denizli'de yeni bir yaşamın kapıları açıldı. Projede 44'ü ticari 795'i konut olmak üzere toplam 839 bağımsız bölümden oluşan ilk etabın teslimleri yapıldı. Toplamda 1.556 daire 75 ticari ünite olarak planlanan projede, şimdiden 520 dairede hayat başladı.

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, yaşanan ekonomik sorunlar, pandemi salgını gibi olağanüstü etkenlere rağmen, izlenen doğru politika ve karşı tedbirlerin, Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörünü ayakta tuttuğunu ifade etti. Teknik Yapı'nın da deneyimi ve güçlü finansal yapısıyla bu zorlu süreci başarıyla atlattığını belirten Durbakayım, Evora Denizli projesinin ilk etabındaki daire teslimlerinin başlamasının Türk ekonomisinin ve Teknik Yapı'nın gücünü gösterdiğine işaret etti.

ALANLAR KAZANDI

UMUT Durbakayım, Denizli'nin yaşam ve yatırım projesi Evora Denizli'den daire alanların 3,5 yılda yüzde 125 kazandığının altını çizerek, şunları söyledi: "Residence, home ofis ve ticari birimler olmak üzere toplam 1.631 bağımsız bölümden oluşan Evora Denizli projesi 2 ticaret ve 6 konut olmak üzere toplam 10 ayrı parselden oluşuyor. Evora Denizli Türk yaşam tarzından dün vermeden hayata geçirildi. İlk etaptaki 3+1 ve 4+1 tip dairelerin tamamının satılmış olması da bu öngörünün doğruluğunu desteklemektedir."

ISTANBUL'DA KİRALIK EV ALARMI

KONUT üretiminin azalması ve stoğunun da bitmesiyle İstanbul'da kiralık ev bulmak zorlaştı. Kiralık evin piyasada çok az olduğu bugünlerde, kiralık arayanlar emlak ofislerine isimlerini yazdırıp sıraya giriyor. Mal sahiplerinin artık çok seçici olduğunu ve kiraların, depozitoların bir sene öncesine göre daha da yükseldiğini ifade eden EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "Talep hızı düştü ama arz daha çok düştü ve arz talebi dengelemediğinden fiyatlar çok arttı. Konut kredi faizleri yüksek, konut sektöründe yeterli stok kalmadı, alım ve satım çok yavaşladı. Kiralık ev yok denecek kadar azaldı. Desteğe ihtiyaç var" dedi.

YAVUZ KARAMAN