Balon balığı avında 5 lira destek sürüyor

BALON balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemelerinin miktarları belli oldu. Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Belirtilen diğer türlerin ise 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek. Belirlenen adetlere ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak. Balon balığı alımları, bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak.