BALON balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemelerinin miktarları belli oldu. Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Belirtilen diğer türlerin ise 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek. Belirlenen adetlere ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak. Balon balığı alımları, bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak.
Balon balığı avında 5 lira destek sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.