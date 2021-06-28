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Haberler Ekonomi Balon balığı avında 5 lira destek sürüyor

avında 5 lira destek sürüyor

Balon balığı avında 5 lira destek sürüyor

28.6.2021

BALON balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemelerinin miktarları belli oldu. Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Belirtilen diğer türlerin ise 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek. Belirlenen adetlere ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak. Balon balığı alımları, bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak.

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