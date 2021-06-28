İhracat artışı için ahşap üretime geçmemiz gerek

Hafta başı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı oldu. Yağcı, "İhracat rakamlarımızı arttırmak için öncelikle mdf ve sunta tüketimini azaltmamız gerekiyor. İtalya, ahşap ağırlıklı üretim yapıyor. Birim fiyatı ise yaklaşık 7 dolar. Biz işin kolayına kaçıyoruz. Bu tür malzemelerin kullanımını azaltıp, ahşap ağırlıklı üretime geçmemiz gerekiyor" dedi.



2019 YILI RAKAMINI GEÇTİK

Birlik olarak bu yıl ki hedeflerinizi 2020'den ziyade 2019 ile karşılaştırıyorsunuz. Pandemi dönemini birlik olarak nasıl atlattınız? Esasında pandemi koşullarında 2020 yılında da 2019'un üzerine çıktık. 2019 yılında birlik olarak ihracatımız 692 milyon dolardı, 2020 yılında 695 milyon dolara çıktık. Aslında bu bir başarıdır. Bu sene ihracatta 2020'ye göre yüzde 70'lere varan artışlar görüyoruz. Ama esas kriter geçen yıl değil 2019 yılı rakamları olmalı. 2019 ihracatını geçebiliyorsak bu başarı olur. Birlik olarak şu anda 2019 yılından daha iyi durumdayız. Pandemide neler olduğuna gelecek olursak; Mart ve Nisan aylarında ciddi bir duraksama oldu. İşletmeler kapandı ve üretim hacimleri düştü. Lakin şöyle bir durum oluştu; insanlar evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Dışarıya harcayamadığı parayı mobilyalarını ve beyaz eşyalarını yenilemek için kullanmaya başladı. Açılmalar da başlayınca özellikle iç piyasada ciddi bir hareketlenme oldu. KDV indirimi de ayrı bir hareket getirdi. Bu hareketlenme de 2019 rakamlarını geçmemizi sağladı.



2019 yılından daha iyi durumdayız dediniz. Birlik olarak yılın geneli için hedefleriniz neler? Bizim amacımız 755 milyon dolara ulaşmak. Geçen sene de aynı hedefimiz vardı ama pandemi nedeniyle bu rakama ulaşamadık. Fakat bu sene olmaması için bir neden yok. Ayrıca Ege Bölgesi'nin söyle bir şansı var; özellikle orman ürünlerinde birim fiyatı olarak Türkiye ortalamasının çok üstündeyiz.



KULLANIMI EN AZA İNMELİ

İhracatı artırabilmek için başka neler yapmamız gerekiyor? Bu konuda en önemli faktör mdf ve sunta tüketimi. Bizim mdf ve sunta kullanımını azaltmamız lazım. İtalya, ahşap ağırlıklı üretim yapıyor. Birim fiyatı ise yaklaşık 7 dolar. Biz işin kolayına kaçıyoruz. Bu tür malzemelerin kullanımını azaltıp, ahşap ağırlıklı üretime geçmemiz gerek.



BIRIM FIYATLARIMIZ YÜZDE 40 ÜSTÜNDE

Birim fiyatlarda Ege, ortalamanın ne kadar üstünde? Tasarım için neler yapılıyor? Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde birim fiyata göre Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 40 üstündeyiz. Kekik ihracatının yüzde 72'sini ve defne ihracatının yüzde 90'ını Ege Bölgesi karşılıyor. Dolayısıyla orman ürünlerinde ülkenin yüzde 85 üstündeyiz. MODEKO Fuarında düşük fiyat veren çıkıyor. İhracatımızı artırmamızın yolu kolektif hareketten geçiyor. Ayrıca tasarımı ciddiye almak lazım. Tasarım için para harcamaktan korkmamak lazım. Biz de yarışma yapma kararı aldık. İzmir'deki 4 bin üniversite öğrencisiye buluşup yarışmaya katılmalarını istedik.

Mert ALPDÜNDAR