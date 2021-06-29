Kaz üretimini destekle 4 yılda 100 kat arttırdı

ALMANYA'DA uzun yıllar inşaat sektöründe çalıştıktan sonra memleketine dönüp kaz çiftliği kuran Elazığlı Edip Yıldırım, devlet desteğiyle kaz yavrusu üretimini 4 senede 100 kat artırdı. Yıllık kaz yavrusu üretimini 1500'den 150 bine çıkaran Yıldırım, "Bundan sonraki hedefimiz 500 bin rakamına ulaşmak. Özellikle etimizi Arap ülkelerine satacağız. Kovancılar ilçemize ciddi anlamda döviz girdisi sağlayacağız" diye konuştu

500 MİLYONLUK YATIRIM KORONA VİRÜSE TAKILDI

KAHRAMANMARAŞ'TA orman ve tarım atıklarının toplanarak enerjiye dönüştürülmesini sağlayacak Biyokütle Elektrik Enerjisi Santrali (BES) yatırımı, işlemlerdeki gecikmeler ve pandemi nedeniyle gecikti. Sektörde sıkıntılar yaşadıklarını belirten Eco Bio Enerji Üretim Sanayi ve AŞ Başkanı İsmail Kurtul, YEKDEM'den (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimini Destekleme Mekanizması) 3 ay ek süre beklediklerini ifade etti.