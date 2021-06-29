Tarım fuarında 900 milyonluk anlaşma

İzmir'de düzenlenen ve Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olarak gösterilen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na 80 ülkeden 774 marka katıldı. Son olarak geçen yıl şubat ayında düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl haziran ayında gerçekleştirilen fuarda, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri ve çiftçiler bir araya geldi.

TOPLAM 5 GÜN SÜRDÜ

Geçmiş yıllarda 4 gün olarak organize edilen etkinliğin süresi, bu yıl salgın tedbirleri kapsamında, kalabalıkların önlenmesi için 5 güne çıkarıldı. Kapılarını 23 Haziran'da açan fuarı ilk 4 günde 126 bin kişi ziyaret etti. Fuarı düzenleyen Orion Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Irmak Tan, Agroexpo'nun Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ilk dört uluslararası tarım fuarından olduğunu söyledi.

Başkan Tan, çiftçi, üretici ve katılımcının bu yıl düzenlenen fuarı iple çektiğini aktararak, toplam 774 katılımcı markadan 100'den fazlasını Fransa, Bulgaristan, Rusya, Polonya ve Katar başta olmak başka ülkelerden firmaların oluşturduğunu kaydetti.

'TRAKTÖR VE TOHUM'

Geçen yılki fuarda 800 milyon doları aşkın bir iş hacmi gerçekleştiğini ifade eden Tan, "Bu yıl yalnızca ikili heyetler arasında 900 milyon doları aşkın bir iş hacmi gerçekleşti. Bunun dışında münferit gelen yabancılar var, firmalarla bire bir stantlarda görüşenler var. Bu rakam artar. 1 milyar 200 milyon dolara mutlaka çıkacaktır diye düşünüyoruz. Bulgaristan, Rusya, Nijer, Moldova ile verimli görüşmeler gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

'TRAKTÖR, TARIM MAKİNELERİ VE TOHUM BASI ÇEKTİ'

FUARA büyük bir ilgi olduğunu söyleyen Irmak Tan, "Anlaşma içeriklerinde en çok traktör, tarım makineleri ve tohum var. En çok anlaşma yapılan ülke Katar, anlaşmaların yüzde 20-30'unu oluşturuyor. Orta Doğu ülkeleriyle yapılan anlaşmalar toplam iş hacminin yüzde 50'si civarında" dedi.