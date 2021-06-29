Türkiye’ye gelen süper yatlarda rekor artış

KORONA virüs önlemlerinin gevşetilmesiyle Akdeniz'de süper yatların dolaşımı hızlandı. Haziran ayında Akdeniz'in yedi önemli lokasyonuna 777 süper yat demirledi. Akdeniz'de süper yatların en çok ilgi gösterdiği ülke Yunanistan oldu. Haziran'da Yunanistan'a 194 süper yat geldi. Yunanistan'ı 171 süper yatın yanaştığı İtalya izledi. Fransa, İspanya, Hırvatistan, Monaco ve Türkiye de bu yatlara ev sahipliği yaptı. Haziran ayında Türkiye'ye gelen süper yat sayısı 49 oldu. Mayıs ayında bu rakam 44 olarak kaydedilmişti. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında ise Türkiye'ye sadece 25 süper yat yanaşmıştı.

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