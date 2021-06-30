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Haberler Ekonomi Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığı 80 zabıta memuru alacak

80 zabıta memuru alacak

80 zabıta memuru alınacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı...

Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığı 80 zabıta memuru alacak

30.06.2021, 10:49

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; "Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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