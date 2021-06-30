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Haberler Ekonomi Stratejik yatırımlara dört koldan destek

Stratejik yatırımlara dört koldan destek

Stratejik yatırımlara dört koldan destek

30.6.2021

DEVLETİN verdiği destek, teşvik ve hibelerin tek çatı altında toplanmasına yönelik çalışmalar sürerken stratejik yatırım kriterlerinde de düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı kararıyla faiz veya kâr payı desteği sınırı, stratejik yatırımlarda 50 milyon liradan 75 milyon liraya çıkarıldı. Asgari sabit yatırım tutarı, bir ve ikinci bölgelerde 3 milyon liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla Ankara'da proje bazlı devlet yardımı kapsamında desteklenen fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımının toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon liradan 2 milyar 100 milyon liraya çıkarıldı. Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ tarafından yapılacak güneş paneli üretim tesisi yatırımına verilecek proje bazlı devlet yardımının detayları Resmi Gazete'de 5 Eylül 2019'da duyurulmuştu.

■ HAZAL ATEŞ

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