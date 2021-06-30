Tarımda sözleşmeli üretim yasası geliyor

Dünyayı sarsan küresel salgın Kovid-19 tarım ve gıda güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyarken, Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi, tarım sektörünün geleceğini 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde masaya yatırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesinde, Koza Altın İşletmeleri, Ziraat Bankası, Cargill, Aynes, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve TARSİM'in sponsorluğunda gerçekleşen zirvede, tarım tüm yönleriyle ele alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli özel oturumda SABAH Ekonomi Müdür Yardımcısı, Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı.

EN ÖNEMLİ PROJEMİZ

Pakdemirli, "Dünyada bitkisel üretimin yüzde 85'i sözleşmeli üretimle yapılıyor. İlk günden üretici ile alıcı el sıkışıyor. Sözleşmeli tarımla ilgili yasa tasarımız Meclis'te. Bu modele Türkiye'nin bir an evvel geçmesi lazım. Bu bizim bugün itibariyle bakanlıkta yapacağımız en önemli proje-lerden biri. Yasa sonrası ilk etapta yüzde 5-10 sözleşme-li tarıma geçecektir. Bu hem çiftçi hem tüccar hem sana-yici yani tüm üretim den-gesi açısından çok önemli. Türkiye tarımsal üretim-de dünyada ilk 10'da ama gıda üretiminde dünyada ilk 25'te bile değiliz. Sözleşme-li üretim bu sorunu çözecek ana uygulama olacak" dedi. Birinci Türkiye Çiftçi Zir-vesi'nin açılış konuşmasını yapan Sabah Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman ise tarım sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.



GELİR KORUMA SİGORTASI GELİYOR



SÖZLEŞMELİ üretimle bağlantılı gelir koruma sigortasını devreye alacaklarını anlatan Pakdemirli, "2023'ten itibaren bazı ürünlerde ülke geneline yaygınlaştıracağız. Ayrıca ürün ihtisas borsası daha da gelişmeli" dedi.

BETÜL ALAKENT