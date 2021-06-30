Varlık Barışı için son gün

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasına bugün mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek.

MİLAS'TA ASLAN BALIĞI İSTİLASI

Milas'ın Ören beldesinde zehirli aslan balığı istilası yaşanıyor. Gökova Körfezi'nde balıkçıların ağlarına ve oltalara takılan yüzlerce aslan balığı bölgede paniğe neden oldu. Uzmanlar, balığa asla dokunulmaması gerektiğini belirtti.

KEKİKTE İHRACAT HEDEFİ YÜKSELDİ

Kekiğin dünya üretiminin yüzde 80'lik kısmını Türkiye karşılıyor. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı,"Türkiye 2020'de kekik ihracatından 60 milyon dolar gelir elde etti. 150 milyon dolarlık ihracat çok da zor değil" dedi.

KAPATILAN TESİSE 12 MİLYON CEZA

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki MOPAK kağıt fabrikası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kapatıldı. Hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulan işletmeye 12 milyon 71 bin 949 lira para cezası kesildi.

■ ADEM ÜLKER