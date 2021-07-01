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Haberler Ekonomi Roma hamamı için ikinci ihale

Roma hamamı için ikinci ihale

Roma hamamı için ikinci ihale

1.7.2021

İZMİR Kemeraltı Çarşısı'nda ortaya çıkan 1800 yıllık Roma hamamı ve okul kalıntılarının bulunduğu alan, seyir teraslarının yer aldığı projeyle ikinci kez açık teklif usulü yoluyla ihale edilecek. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, yatırımcılara ihaleye katılma çağrısında bulundu.
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