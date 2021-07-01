Saygılı Rulman pandemi sürecinde üretimin yanında

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrasında hayatın tüm alanlarında olduğu gibi ekonomik alanlarda da durgunluklar meydana geldi. 2020 Mart ayından itibaren devam eden pandemi süreci ile birlikte üretimde aksaklıklar, küçülmeler ve ne yazık ki kapanmalar yaşandı. Tüm bu olumsuzlukların yanında krizi fırsata çevirebilen firmalar da oldu. Bunlardan biri de Türk sanayisine uzun yıllardır çözüm ortaklığı yapan Saygılı Rulman...



GENÇ İSTİHDAMINA DESTEK

Vizyoner bakış açısı ve nitelikli yönetimi ile yeni pazarlara açılma konusunda oldukça başarılı bir süreç yaşayan Saygılı Rulman, "Üretimin durmaksızın yanındayız" mottosundan hareketle, pandemi sürecinde de Türk sanayisine büyük destek sağladı. Olumsuz ve büyümeye elverişsiz şartlara rağmen Saygılı Rulman yeni mezun olan üniversite öğrencilerine istihdam sağlayarak iş dünyasına taze beyinler kazandırdı. İzmir'de bulunan Yaşar Üniversitesi ile ortak gerçekleştirilen program kapsamında son sınıfta bulunan öğrencilere staj imkanı sağlayan Saygılı Rulman, genç ve dinamik dış ticaret ekibi ile yeni pazarlara giriş yaptı.

BİLAL SAYGILI



YENİ FIRSAT KAPILARI

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı, oluşturulan bu başarılı program ile ilgili, "Uzun yıllardır edindiğim tecrübeler kapsamında, kriz dönemlerinin, doğru bir bakış açısına sahip girişimciler için farklı fırsat kapıları açtığını düşünüyorum. Güçlü Türkiye'nin bu bakış açısına sahip girişimci gözlere ihtiyacı var" dedi. Sözlerine, "Krizlerden doğan bu fırsatları, istifçilik veya karaborsacılık olarak değerlendirmek dürüst tacir, helal ticaret düsturuna uymayan bir durumdur. Biz Saygılı Rulman olarak bu düsturlardan taviz vermeden fırsat olarak potansiyel alanları değerlendirdik ve hem gençlerimiz hem de şirketimiz için fırsat kapısı oluşturduk" şeklinde devam eden Saygılı, pandemi sürecinde de hedefleri doğrultusunda yeni pazarlara açıldığını belirtti.





'FİRMAMIZA YENİ UFUKLAR AÇIYORUZ'

"İçerisinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 devrinde meydana gelen tüm yenilikleri ilk günden itibaren büyük bir titizlikle takip etmekteyiz" diyen Bilal Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreç, bizlerin bu yapılara geçiş testlerimizi yapmamıza ve sistemsel düzenlemeleri tamamlamamıza imkan sağladı. Yakın zamanda yenilediğimiz ve eksikliklerini giderdiğimiz B2B portalımızı devreye aldık. Hızlı ve efektif alışveriş deneyimi sunan yeni B2B portalımız ile alakalı kullanıcılardan oldukça olumlu geri dönüşlerle karşılaştık. Ayrıca ERP süreçlerimizi yeniden yapılandırma fırsatı bulduk. Saygılı Rulman olarak güçlü Türkiye'ye ve gelişen Türk sanayisine 35 yıldır olduğu gibi bugün de çözüm sağlamaya hazırız. Her zaman dediğimiz gibi "Üretimin durmaksızın yanındayız."