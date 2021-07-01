Sürekli, Ege İhracatçı Birlikleri’nde

AK Parti İzmir il Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ege İhracatçı Birlikleri ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Maden İhracatçıları Birliği Mevlüt Kaya, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur ve Genel Sekreter Cumhur İşbırakmaz ile bir araya gelen Sürekli, "Bölgemizden yapılan ihracatın bir yıl içinde yüzde 50'nin üzerinde artması sevindirici" dedi.