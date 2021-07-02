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Haberler Ekonomi Genç ve kadın istihdamına destek süresi uzatıldı

Genç ve kadın istihdamına destek süresi uzatıldı

Genç ve kadın istihdamına destek süresi uzatıldı

2.7.2021

Cumhurbaşkanı kararıyla genç ve kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılıyor. Her 1 yıl için bir ay ilave sigorta prim desteği ile salgın nedeniyle yarım kalan, tamamlanamayan yatırımlarda teşvik belgelerine 2 yıl ek süre verilecek. Tekstilde 1ve 2. bölgeden taşınan firmalara sağlanan teşviklerin süreleri uzatıldı. Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınırken, çevre yatırımlarının kapsamı da genişletildi. Düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak.

HAZAL ATEŞ/ANKARA

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