  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kapalıçarşı'da altın kapanış fiyatları

'da altın kapanış fiyatları

'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 498,20 liradan tamamladı. İşte Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları...

Kapalıçarşı'da altın kapanış fiyatları
AA

02.07.2021, 17:34

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 807,00 lira, Cumhuriyet altını 3.303,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 498,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 495,30 495,50 498,00 498,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.265,00 3.286,00 3.282,00 3.303,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 452,00 456,00 454,20 458,20
Lira(Tam) Ziynet 3.191,00 3.211,00 3.207,00 3.227,00
Yarım Ziynet 1.595,00 1.605,00 1.604,00 1.614,00
Çeyrek Ziynet 798,00 803,00 802,00 807,00


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kapalıçarşı'da altın kapanış fiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.