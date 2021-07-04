BU hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,09 kayıpla tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,66 kayıpla 498,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66, değer kaybıyla 3 bin 303 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,38 değer kaybederek 8,6980 lira, avronun satış fiyatı da 1,51 azalışla 10,2930 lira oldu. Geçen hafta 12,2140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,65 gerileyerek 12,0120 liraya indi. İSVİÇRE frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,58 kayıpla 9,4320 liradan kapandı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,08 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 0,30 değer kaybetti.

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