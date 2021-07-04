Kapıkule’de gurbetçi kuyruğu

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye devam ederken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor. Gurbetçilerin yolculuğu bazen 2 bazen de 3 gece sürüyor. Ancak tüm zorluklar sınır kapısına gelince bitiyor. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları, bu süren uzun yolcuğun sefasını sürebilmek için sabırla ilerliyor.

Önceki gece ve dün yüzlerce araç, Türkiye'nin ihracat yükünün 'aslan' payını sırtlayan Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Geçiş trafiği durma noktasına gelince, saatlerdir bekleyen sürücüler çalışır vaziyetteki araçlarından inip beklemeye koyuldu. Sırası gelen araç ise evraklarını kontrol ettirdikten sonra Türkiye'ye giriş yaptı.

KUZEY EGE'DE TATİL YOĞUNLUĞU

KUZEY Ege'de bulunan tatil bölgelerine normalleşmeye geçilmesinin ve öğrencilere karnelerinin dağıtılmasının ardından akın başlarken, Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde trafik yoğunluğu başladı. İstanbul, Bursa ve İç Anadolu'dan yola çıkan tatilciler Kuzey Ege'yi hareketlendirdi. Balıkesir'i Edremit Körfezine bağlayan yolda akşam saatlerinde trafikte yaşanan sıkışıklık dikkat çekerken, kavşaklarda zaman zaman yığılmalar oldu. Bölgeye özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği ve otellerde doluluk oranlarının hafta sonunda yüzde 60'ları geçeceği belirtildi.

■ SUAT SALGIN