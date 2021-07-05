Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! İşçi, memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

BEKLENTİ YÜZDE 1,46 ARTMASI YÖNÜNDEYDİ

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

MAAŞ ZAMLARINI BELİRLEYECEK

TÜİK'in açıkladığı haziran enflasyon verisiyle yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı da ortaya çıkacak. İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 5,45 ENFLASYON FARKI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 8,45 ZAM

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.