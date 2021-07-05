TOKİ, 1 milyonuncu konutu teslim edecek

SOSYAL devlet anlayışıyla 2003'ten bugüne evi olmayan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle ev sahibi yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 1 milyonuncu konutunu sahibiyle buluşturmaya hazırlanıyor. TOKİ'den alınan bilgiye göre, 2003'ten bugüne kadar 1 milyon konut inşa eden başkanlık, 5 milyonu aşkın vatandaşa ev sağladı.

Bu kapsamda TOKİ, 1 milyonuncu anahtarı, 7 Temmuz Çarşamba günü Ankara Sincan'da düzenleyeceği törenle sahiplerine teslim edecek. 1 milyonuncu konut anahtarının, törene katılımı planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi öngörülüyor. Törende ayrıca canlı bağlantıyla 7 bölgenin her birinde bir TOKİ projesine bağlanılıp, buralarda da anahtar teslimi ve kurdele kesimi yapılması planlanıyor.

Bağlantı yapılacak iller ise Karadeniz'de Giresun Bulancak, Ege'de Denizli Bozkurt, İç Anadolu'da Konya İmrenler, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır Sur, Marmara'da Kocaeli Dilovası, Akdeniz'de Burdur Karamanlı ve Doğu Anadolu'da ise Kars Sarıkamış olarak belirlendi.