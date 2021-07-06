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Haberler Ekonomi Varank, Kapıkule’de gurbetçileri karşıladı

Varank, ’de gurbetçileri karşıladı

Varank, Kapıkule’de gurbetçileri karşıladı

6.7.2021

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kapıkule Sınır Kapısı'na giderek hem hizmetleri inceledi hem de gurbetçilerle buluştu. Vatan hasreti çeken Türklere "Hoş geldiniz" diyen ve onlarla sohbet eden Varank, gurbetçilere hediye olarak Edirne'nin saray lezzetlerinden badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi verdi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) standını ziyaret ederek Birliğin yeleğini Varank'ı gören aile büyüğü bir kadın, "Erdoğan'ı çok seviyorum." diyerek ağladı.
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