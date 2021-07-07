En düşük SSK emeklisi maaşı 2.750 lira oldu

MİLYONLARCA emeklinin beklediği zam oranı önceki gün netlik kazandı. Temmuz ayında hem görevdeki memurlar ve memur emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 8.45 zamlı alacak. Emekliler ile görevdeki memurlar ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2021 ocak-haziran enflasyonunu açıkladıktan sonra yeni maaşlar belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin yeni maaşları belirlenen tarihlerde hesaplarına yatırılacak.

EK ÖDEME 414 LİRAYA ÇIKIYOR

Yeni zamla birlikte en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.750 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.466 liraya, en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.987 liraya yükselecek. Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme tutarı da arttı. Temmuz ayından itibaren en düşük ek ödeme tutarı 77 liraya, en yüksek ek ödeme tutarı da 414 liraya çıktı. Bu yılın başında ise SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri maaşlarını yüzde 8.36 zamlı almıştı. Böylece işçi, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin 2021 yılı zam oranı yüzde 16.8 oldu.